Published by lebarmy4 on اثنين, 02/08/2021 - 16:39

توفي بتاريخ 8 / 2 / 2021 العميد الركن المتقاعد حيدر عبود من ضباط الجيش اللبناني شقيق العميد المتقاعد عدنان عبود من ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

يقام المأتم بتاريخ 8 / 2 / 2021 الساعة 11.30 في جبانة بلدة عنقون – صيدا.

تقبل التعازي على أحد أرقام الهواتف التالية:

  • شقيقه: العميد المتقاعد عدنان عبود: 001328 / 70 .
  • صهره: العميد الركن الطيار المتقاعد حسين عبود: 987645 / 03 .
  • صهره: العميد الركن المتقاعد حيدر فروخ: 725837 / 03 .
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Date: 
الاثنين, فبراير 8, 2021