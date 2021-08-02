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Published by lebarmy4 on اثنين, 02/08/2021 - 16:39
توفي بتاريخ 8 / 2 / 2021 العميد الركن المتقاعد حيدر عبود من ضباط الجيش اللبناني شقيق العميد المتقاعد عدنان عبود من ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
يقام المأتم بتاريخ 8 / 2 / 2021 الساعة 11.30 في جبانة بلدة عنقون – صيدا.
تقبل التعازي على أحد أرقام الهواتف التالية:
- شقيقه: العميد المتقاعد عدنان عبود: 001328 / 70 .
- صهره: العميد الركن الطيار المتقاعد حسين عبود: 987645 / 03 .
- صهره: العميد الركن المتقاعد حيدر فروخ: 725837 / 03 .
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Date:
الاثنين, فبراير 8, 2021