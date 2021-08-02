توفي بتاريخ 8 / 2 / 2021 العميد الركن المتقاعد حيدر عبود من ضباط الجيش اللبناني شقيق العميد المتقاعد عدنان عبود من ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

يقام المأتم بتاريخ 8 / 2 / 2021 الساعة 11.30 في جبانة بلدة عنقون – صيدا.

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