توفي بتاريخ 17 / 11 / 2022 العميد الركن المتقاعد رجا حرب من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 19 / 11 / 2022 الساعة 8.00 من مركز بعقلين الطبي إلى بلدته غريفه – الشوف، حيث يقام الماتم الساعة 13.00 في دار البلدة المذكورة.

تقبل التعازي بعد الدفن ويتواريخ 19 ، 20و21 / 11 / 2022 إبتداءً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 19.00 في دار البلدة المذكورة أعلاه وبتاريخ 23 / 11 / 2022 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 17.00 في دار الطائفة الدرزية – بيروت أو عبر الإتصال بإبنه (السيد حسام) على رقم الهاتف: 358877 /03.