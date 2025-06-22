توفي يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٢١ العميد الركن المتقاعد رفيق الحجار (٦۸۰۰۳۰) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٢٢ الساعة ۱۲:۳۰ في مسجد القلعة - مرج علي - شحيم.

تُقبل التعازي للرجال والنساء قبل الدفن وبعده، ويوم الإثنين بتاريخ ۲۰۲٥/٦/٢٣ ابتداءً من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في مسجد القلعة، ويوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲٥/٦/٢٤ ابتداءً من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ٢٠:٠٠ في فندق راديسون بلو - فردان، أو عبر الاتصال بابنه (السيد طارق) على رقم الهاتف الخلوي: ٧٠/٩٣٨٥١١.