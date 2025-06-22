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Published by lebarmy10 on أحد, 06/22/2025 - 12:31
توفي يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٢١ العميد الركن المتقاعد رفيق الحجار (٦۸۰۰۳۰) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٢٢ الساعة ۱۲:۳۰ في مسجد القلعة - مرج علي - شحيم.
تُقبل التعازي للرجال والنساء قبل الدفن وبعده، ويوم الإثنين بتاريخ ۲۰۲٥/٦/٢٣ ابتداءً من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في مسجد القلعة، ويوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲٥/٦/٢٤ ابتداءً من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ٢٠:٠٠ في فندق راديسون بلو - فردان، أو عبر الاتصال بابنه (السيد طارق) على رقم الهاتف الخلوي: ٧٠/٩٣٨٥١١.
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Date:
الأحد, يونيو 22, 2025