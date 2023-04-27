توفي بتاريخ 26 / 4 / 2023 العميد الركن المتقاعد رفيق رحمه من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 28 / 4 / 2023 الساعة 8.00 من أمام مستشفى سيدة لبنان – جونية إلى كنيسة مار سركيس وباخوس في عيناتا – الأرز حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 14.00 في الكنيسة المذكورة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 29 / 4 / 2023 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 30 / 4 / 2023 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 وبتاريخ 1 / 5 / 2023 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في كتدرائية مار جرجس الرعائية – صربا أو عبر الإتصال بزوجة العميد الركن المتقاعد رفيق رحمه (إيفيت) على رقم الهاتف: 596470 / 03.