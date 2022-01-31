توفي بتاريخ 31 /1 /2022 العميد الركن المتقاعد روجيه ناصيف من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 31 / 1/2022 الساعة 12,30 من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة القيامة للروم الأرثوذكس – مار تقلا – الحازمية، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 15,00 في الكنيسة المذكورة.

تقبل التعازي عبر الاتصال بإبن العميد الركن المتوفى، السيد عبدالله ناصيف على رقم الهاتف: 850883 /03.