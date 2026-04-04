- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy3 on سبت, 04/04/2026 - 00:05
توفي يوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٣ العميد الركن المتقاعد زياد الحمصي (۸۲۰۱۲۹) من ضباط الجيش اللبناني.
يُنقل الجثمان يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٦ الساعة ۱۲.۰۰ من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة رقاد السيدة - المحيدثة - بكفيا، حيث يُحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة ١٥.٣٠ ويوارى الثرى في مدافن البلدة.
تُقبل التعازي يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٤ ابتداءً من الساعة ۱۳.۰٠ ولغاية الساعة ١۸.۰۰ ويومي الإثنين والثلاثاء بتاريخي ٦ و٢٠٢٦/٤/٧ ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة، أو عبر الاتصال على الرقمين الآتيين:
-زوجته السيدة نيكول: ٠٣/٧٢٢٦١١
-خاله السيد جوزاف نداف: ٧٠/٢٩٧٥٢١
Ar
Date:
السبت, أبريل 4, 2026