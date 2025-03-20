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Published by lebarmy10 on خميس, 03/20/2025 - 14:21
توفي بتاريخ ۲۰۲٥/۳/۲۰ العميد الركن المتقاعد زين خليفه (۷۲۰۰۱۸) من ضباط الجيش اللبناني.
نُقل الجثمان بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٢٠ الساعة ١٠:٣٠ من مستشفى الرسول الأعظم إلى بلدة الصرفند، ومن ثم إلى منزل الفقيد الكائن في بلدة المصيلح، وبعدها أُعيد الجثمان إلى بلدة الصرفند حيث أُقيم المأتم بالتاريخ نفسه الساعة ١٤:٠٠ في جبانة البلدة.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل الفقيد الكائن في بلدة المصيلح.
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Date:
الخميس, مارس 20, 2025