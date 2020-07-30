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Published by lebarmy10 on خميس, 07/30/2020 - 14:54
توفي بتاريخ 30 / 7 / 2020 العميد الركن المتقاعد سعيد القعقور من ضباط الجيش اللبناني.
ينقل الجثمان بتاريخ 30 / 7 / 2020 الساعة 15.00 من مستشفى غسان حمود – صيدا إلى بلدة بعاصير – الشوف حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 19.00 في مسجد بعاصير القديم، ويوارى الثرى في جبانة البلدة.
تقبل التعازي على أرقام الهواتف التالية:
زوجته حياة: 699525 /71.
ابنته باتريسيا: 394085 /03.
ابنته مايا: 484880 /03.
إبن شقيقته العقيد الركن زيدان القعقور:خلوي: 387368 أو رباعي: 8904.
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Date:
الخميس, يوليو 30, 2020