توفي بتاريخ 30 / 7 / 2020 العميد الركن المتقاعد سعيد القعقور من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 30 / 7 / 2020 الساعة 15.00 من مستشفى غسان حمود – صيدا إلى بلدة بعاصير – الشوف حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 19.00 في مسجد بعاصير القديم، ويوارى الثرى في جبانة البلدة.

تقبل التعازي على أرقام الهواتف التالية:

زوجته حياة: 699525 /71.

ابنته باتريسيا: 394085 /03.

ابنته مايا: 484880 /03.

إبن شقيقته العقيد الركن زيدان القعقور:خلوي: 387368 أو رباعي: 8904.