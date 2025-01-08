توفي بتاريخ ٢٠٢٥/١/٨ العميد الركن المتقاعد سليمان سمعان (٨٦٠٠٥٣) من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ ٢٠٢٥/١/١٠ الساعة ٨:٣٠ من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة سيدة النجاة العجائبية الكفور - النبطية، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة ١٤:٠٠ في الكنيسة المذكورة ويوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي بتاريخ ٢٠٢٥/١/٩ ابتداءً من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في صالون كنيسة القديسة رفقا - سهيلة وبتاريخ ٢٠٢٥/١/١٠ قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ١٧:٠٠ في صالون كنيسة سيدة النجاة العجائبية الكفور - النبطية.