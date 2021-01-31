- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy5 on أحد, 01/31/2021 - 11:30
توفي بتاريخ 31 /1 /2021 العميد الركن المتقاعد سليم همدر من ضباط الجيش اللبناني.
توفي بتاريخ 31 /1 /2021 العميد الركن المتقاعد سليم همدر من ضباط الجيش اللبناني.
ينقل الجثمان بتاريخ 31 /1 /2021 الساعة 11,00 من مستشفى المشرق حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 15,00 في كنيسة مار مارون – بيادر رشعين – مدافن القديسة مورا.
تقبل التعازي على أحد أرقام الهواتف التالية:
- زوجته: 032273 /03.
- إبنه شادي: 645046 /71.
- إبنته يارا: 828636 /70.
Ar
Date:
الأحد, يناير 31, 2021