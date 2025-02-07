توفي بتاريخ ۲۰۲٥/٢/٧ العميد الركن المتقاعد سيف الدين فهمي (٦۸۰۰۱۳) من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٨ الساعة ١٤:٠٠ من مستشفى الجامعة الأميركية - بيروت إلى مسجد الخاشقجي، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه بعد صلاة العصر ويوارى الثرى في جبانة الشهداء.

تقبل التعازي بعد الدفن في منزل عديل الفقيد ناصر كاظم الخليل الكائن في الرملة البيضاء - بناية الصبان - الطابق الرابع، وبتاريخ ٢٠٢٥/٢/٩ ابتداءً من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ١٤:٠٠ وبتاريخ ٢٠٢٥/٢/١٠ ابتداءً من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في قاعة الدكتور محيي الدين برغوت - مسجد الخاشقجي.