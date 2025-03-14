توفي بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٣ العميد الركن المتقاعد شارل البشواتي (۸۳۰۰۹۱) من ضباط الجيش اللبناني.

يُنقل الجثمان بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٥ الساعة ۱۰:۳٠ من مستشفى سيدة لبنان - جونيه إلى كنيسة القديس جاورجيوس للروم الكاثوليك - زوق مكايل - السوق العتيق، حيث يُقام المأتم الساعة ١٦:٠٠.

تُقبل التعازي بتاريخ ۲۰۲٥/۳/۱٤ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ وبتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٥ قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في صالون كنيسة القديس جاورجيوس للروم الكاثوليك - زوق مكايل السوق العتيق.