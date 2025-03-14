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Published by lebarmy10 on جمعة, 03/14/2025 - 14:40
توفي بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٣ العميد الركن المتقاعد شارل البشواتي (۸۳۰۰۹۱) من ضباط الجيش اللبناني.
يُنقل الجثمان بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٥ الساعة ۱۰:۳٠ من مستشفى سيدة لبنان - جونيه إلى كنيسة القديس جاورجيوس للروم الكاثوليك - زوق مكايل - السوق العتيق، حيث يُقام المأتم الساعة ١٦:٠٠.
تُقبل التعازي بتاريخ ۲۰۲٥/۳/۱٤ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ وبتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٥ قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في صالون كنيسة القديس جاورجيوس للروم الكاثوليك - زوق مكايل السوق العتيق.
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Date:
الجمعة, مارس 14, 2025