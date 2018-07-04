توفي بتاريخ 2018/4/7 العميد الركن المتقاعد شربل ابو انطون من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 2018/4/8 الساعة 12.30 من مستشفى البقاع الى بلدة تعلبايا، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 15.00 في كنيسة مار الياس - تعلبايا - زحلة، ويوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 2018/4/9 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 2018/4/10 إبتداءً من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار الياس - ديك المحدي.