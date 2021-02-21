Published by lebarmy4 on أحد, 02/21/2021 - 22:50

توفي بتاريخ 21 / 2 / 2021 العميد الركن المتقاعد صالح طليس من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 22 / 2 /2021 الساعة 7.00 من مستشفى رياق إلى بلدة بريتال، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 11.00 ويوارى الثرى في جبانة البلدة.

تقبل التعازي عبر الإتصال على أرقام الهواتف التالية:

  • زوجة الفقيد الأستاذة سمر طليس: 458621 /71.
  • إبن الفقيد الأستاذ غسان طليس: 816982 /78.
  • إبنة الفقيد ملاك طليس: 608251 / 70.
  • شقيق الفقيد عبد الكريم طليس: 462032 / 03.
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Date: 
الأحد, فبراير 21, 2021