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Published by lebarmy4 on أحد, 02/21/2021 - 22:50
توفي بتاريخ 21 / 2 / 2021 العميد الركن المتقاعد صالح طليس من ضباط الجيش اللبناني.
ينقل الجثمان بتاريخ 22 / 2 /2021 الساعة 7.00 من مستشفى رياق إلى بلدة بريتال، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 11.00 ويوارى الثرى في جبانة البلدة.
تقبل التعازي عبر الإتصال على أرقام الهواتف التالية:
- زوجة الفقيد الأستاذة سمر طليس: 458621 /71.
- إبن الفقيد الأستاذ غسان طليس: 816982 /78.
- إبنة الفقيد ملاك طليس: 608251 / 70.
- شقيق الفقيد عبد الكريم طليس: 462032 / 03.
Ar
Date:
الأحد, فبراير 21, 2021