توفي بتاريخ 21 / 2 / 2021 العميد الركن المتقاعد صالح طليس من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 22 / 2 /2021 الساعة 7.00 من مستشفى رياق إلى بلدة بريتال، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 11.00 ويوارى الثرى في جبانة البلدة.

تقبل التعازي عبر الإتصال على أرقام الهواتف التالية: