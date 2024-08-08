توفي بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٨ العميد الركن المتقاعد طلال عاكوم (٧٥٠٠٤١) من ضباط الجيش اللبناني والد زوجة العقيد الركن سياد فواز من الشرطة العسكرية.

ينقل الجثمان بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٩ الساعة ٩:٠٠ من مستشفى الروم إلى بلدة بسابا – الشوف، حيث يقام المأتم عقب صلاة الظهر في مسجد آمنة حسون – بسابا ويوارى الثرى في مدافن البلدة المذكورة.

تقبل التعازي قبل الدفن في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة، وبعد الدفن وبتاريخي ١٠ و٢٠٢٤/٨/١١ ابتداءً من الساعة ١٠:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في قاعة المسجد المذكور، وبتاريخ ٢٠٢٤/٨/١٣ ابتداءً من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في قاعة البرغوت – مسجد الخاشقجي – قصقص.