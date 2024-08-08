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Published by lebarmy10 on خميس, 08/08/2024 - 20:44
توفي بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٨ العميد الركن المتقاعد طلال عاكوم (٧٥٠٠٤١) من ضباط الجيش اللبناني والد زوجة العقيد الركن سياد فواز من الشرطة العسكرية.
توفي بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٨ العميد الركن المتقاعد طلال عاكوم (٧٥٠٠٤١) من ضباط الجيش اللبناني والد زوجة العقيد الركن سياد فواز من الشرطة العسكرية.
ينقل الجثمان بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٩ الساعة ٩:٠٠ من مستشفى الروم إلى بلدة بسابا – الشوف، حيث يقام المأتم عقب صلاة الظهر في مسجد آمنة حسون – بسابا ويوارى الثرى في مدافن البلدة المذكورة.
تقبل التعازي قبل الدفن في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة، وبعد الدفن وبتاريخي ١٠ و٢٠٢٤/٨/١١ ابتداءً من الساعة ١٠:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في قاعة المسجد المذكور، وبتاريخ ٢٠٢٤/٨/١٣ ابتداءً من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في قاعة البرغوت – مسجد الخاشقجي – قصقص.
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Date:
الخميس, أغسطس 8, 2024