توفي بتاريخ 21 / 12 / 2019 العميد الركن المتقاعد طلال مكارم من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 22 / 12 / 2019 الساعة 7.30 من مستشفى الجبل - قرنايل إلى موقف آل مكارم - رأس المتن حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 12.00 في بلدة رأس المتن.

تقبل التعازي بعد الدفن، وبتواريخ 23 و 24 و 25 / 12 / 2019 إبتداءً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 19.00 في جمعية التعاضد المكارمي، وبتاريخ 26 / 12 / 2019 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في دار الطائفة الدرزية - بيروت.