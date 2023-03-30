توفي بتاريخ 30 / 3 /2023 العميد الركن المتقاعد عادل الباروكي من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 31 / 3 /2023 الساعة 10.15 من مؤسسة الزند – كفرشيما إلى كنيسة مار يوحنا المعمدان المارونية – وادي شحرور حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 15.00 في الكنيسة المذكورة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 1 / 4 /2023 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بإبنه (المهندس شربل) على رقم الهاتف: 985765 /03.