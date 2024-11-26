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Published by lebarmy15 on ثلاثاء, 11/26/2024 - 15:15
توفي بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٥ العميد الركن المتقاعد عادل خليل (٦۳۰۰۱۲) من ضباط الجيش اللبناني.
توفي بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٥ العميد الركن المتقاعد عادل خليل (٦۳۰۰۱۲) من ضباط الجيش اللبناني.
ينقل الجثمان بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٧ الساعة ٩:٣٠ من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة القديسة ريتا –المونتيفردي، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة ١٢:٠٠، ويوارى الثرى في مدافن العائلة – مغدوشة.
تقبل التعازي قبل الدفن في كنيسة القديسة ريتا –المونتيفردي وبعده لغاية الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة السيدة -مغدوشة وبتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٨ ابتداءً من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في صالون كنيسة القديسة ريتا - المونتيفردي أو عبر الاتصال بابنه روني على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٨٩٢٨٠٥.
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Date:
الثلاثاء, نوفمبر 26, 2024