توفي بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٥ العميد الركن المتقاعد عادل خليل (٦۳۰۰۱۲) من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٧ الساعة ٩:٣٠ من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة القديسة ريتا –المونتيفردي، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة ١٢:٠٠، ويوارى الثرى في مدافن العائلة – مغدوشة.

تقبل التعازي قبل الدفن في كنيسة القديسة ريتا –المونتيفردي وبعده لغاية الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة السيدة -مغدوشة وبتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٨ ابتداءً من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في صالون كنيسة القديسة ريتا - المونتيفردي أو عبر الاتصال بابنه روني على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٨٩٢٨٠٥.