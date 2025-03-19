توفي بتاريخ ۲۰۲٥/۳/۱۸ العميد الركن المتقاعد عبد الرؤوف كنج (٥٦۰۰۰۸) من ضباط الجيش اللبناني.

يُنقل الجثمان بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٩ الساعة ۱۰:۰۰ من المستشفى العسكري المركزي إلى حسينية الشياح حيث يُقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة ١٣:٠٠.

تقبل التعازي قبل الدفن في حسينية الشياح وبعده في منزل العميد الركن المتقاعد عبد الرؤوف كنج الكائن في شارع معوض - بناية السباعي - الطابق الثاني وبتاريخ ٢٠٢٥/٣/٢٠ ابتداءً من الساعة ١٣:٠٠ لغاية الساعة ١٥:٠٠ في حسينية الشياح وبتاريخ ۲۰۲٥/٣/٢١ ابتداءً من الساعة ۱۳:۳٠ لغاية الساعة ١٦:٣٠ في الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي - الرملة البيضاء - خلف المديرية العامة لأمن الدولة، أو عبر الاتصال بابنه (مروان) على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٤٨٤٣٤٤.