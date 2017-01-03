توفي بتاريخ 27 / 2 / 2017 العميد الركن المتقاعد علي حمدان من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 1 / 3 / 2017 الساعة 8.00 من مستشفى عين وزين – الشوف إلى بلدة معاصر الشوف حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 12.00.

تقبل التعازي بعد الدفن في القاعة العامة وباقي أيام الأسبوع إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 20.00 في منزل الفقيد الكائن في معاصر الشوف وبتاريخ 6 /3 /2017 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في دار الطائفة الدرزية – فردان – بيروت.