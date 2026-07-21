توفي يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٢١ العميد الركن المتقاعد علي شبلي (٦۹۰۰۳۳) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة ۱۷.۰۰ في حسينية بلدة تبنين - بنت جبيل، حيث يوارى الثرى في جبانة البلدة.

تُقبل التعازي يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠١٦/٧/٢٢ ابتداءً من الساعة ۱٤.٠٠ ولغاية الساعة ١٨.٠٠ في الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي - الرملة البيضا - بيروت (خلف المديرية العامة لأمن الدولة).