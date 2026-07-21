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Published by lebarmy5 on ثلاثاء, 07/21/2026 - 16:34
توفي يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٢١ العميد الركن المتقاعد علي شبلي (٦۹۰۰۳۳) من ضباط الجيش اللبناني.
توفي يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٢١ العميد الركن المتقاعد علي شبلي (٦۹۰۰۳۳) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة ۱۷.۰۰ في حسينية بلدة تبنين - بنت جبيل، حيث يوارى الثرى في جبانة البلدة.
تُقبل التعازي يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠١٦/٧/٢٢ ابتداءً من الساعة ۱٤.٠٠ ولغاية الساعة ١٨.٠٠ في الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي - الرملة البيضا - بيروت (خلف المديرية العامة لأمن الدولة).
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Date:
الثلاثاء, يوليو 21, 2026