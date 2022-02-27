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Published by lebarmy4 on أحد, 02/27/2022 - 12:09
توفي بتاريخ 27 / 2 / 2022 العميد الركن المتقاعد عواد نجم من ضباط الجيش اللبناني.
توفي بتاريخ 27 / 2 / 2022 العميد الركن المتقاعد عواد نجم من ضباط الجيش اللبناني.
ينقل الجثمان بتاريخ 27 / 2 / 2022 من مركز الجمعية الاجتماعية – شحيم إلى جبانة بلدة شحيم – جبل السويد، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته بعد صلاة العصر في الجبانة المذكورة.
تقبل التعازي عبر الاتصال على أحد الارقام التالية:
- زوجة العميد الركن المتقاعد عواد نجم (إيمان): 445954 / 71 .
- شقيقه (راضي): 861256 /03.
- شقيقه (رضوان): 321583 /03.
- شقيقه (الحاج علي): 874583 / 03.
- شقيقه (الحاج حسين): 053599 / 03.
- شقيق زوجته (الحاج أيمن): 356785 / 03.
- شقيق زوجته (الحاج هيثم): 736603 / 03.
- المختار غانم فواز: 010521 / 76 .
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Date:
الأحد, فبراير 27, 2022