توفي بتاريخ 27 / 2 / 2022 العميد الركن المتقاعد عواد نجم من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 27 / 2 / 2022 من مركز الجمعية الاجتماعية – شحيم إلى جبانة بلدة شحيم – جبل السويد، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته بعد صلاة العصر في الجبانة المذكورة.

تقبل التعازي عبر الاتصال على أحد الارقام التالية:

زوجة العميد الركن المتقاعد عواد نجم (إيمان): 445954 / 71 .

شقيقه (راضي): 861256 /03.

شقيقه (رضوان): 321583 /03.

شقيقه (الحاج علي): 874583 / 03.

شقيقه (الحاج حسين): 053599 / 03.

شقيق زوجته (الحاج أيمن): 356785 / 03.

شقيق زوجته (الحاج هيثم): 736603 / 03.

المختار غانم فواز: 010521 / 76 .