توفي بتاريخ 15 / 5 /2022 كل من العميد الركن المتقاعد غازي عامر من ضباط الجيش اللبناني (والد زوجة الرائد سلطان ابو ابراهيم من المفتشية العامة)، وشقيقه الأستاذ عدنان عامر.

ينقل جثمان العميد المتقاعد المتوفي بتاريخ 16 / 5 /2022 الساعة 7.30 من مستشفى حاصبيا الحكومي إلى القاعة العامة في بلدة الخلوات حاصبيا، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 13.00.

تقبل التعازي بتاريخ 16 / 5 /2022 بعد الدفن وبتاريخي 17 و18 /5 /2022 إبتداءً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 19.00 في القاعة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال على الأرقام التالية:

- زوجته (هادية): 712003 /81.

- إبنه (جبران): 906805 /78.

- صهره الرائد سلطان أبو إبراهيم: 903780 /71.