توفي بتاريخ 13 / 10 / 2020 العميد الركن المتقاعد غسان عبد الصمد من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 15 / 10 / 2020 الساعة 8.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى بلدة عماطور – الشوف،حيث يقام الماتم بالتاريخ ذاته الساعة 12.00 في دار البلدة المذكورة،ويوارى الثرى في مدافنها.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولغاية تاريخ 18 / 10 / 2020 في منزل والد العميد الركن المتقاعد المتوفى الكائن في البلدة المذكورة اعلاه.