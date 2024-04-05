توفي بتاريخ ٢٠٢٤/٥/٤ العميد الركن المتقاعد فؤاد عون (٥٩٠٠٢٧) من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ ٢٠٢٤/٥/٥ الساعة ١١:٤٥ من المستشفى العسكري المركزي إلى كاتدرائية مار جرجس للموارنة وسط بيروت حيث يقام المأتم الساعة ١٢:٣٠، ثم ينقل بعدها إلى بلدته المكنونية – قضاء جزين حيث تقام صلاة وضع البخور لراحة نفسه الساعة ١٥:٣٠ في صالون كنيسة مار الياس، ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ١١:٠٠ في صالون كاتدرائية مار جرجس للموارنة – وسط بيروت وبعد الدفن لغاية الساعة ١٨:٠٠ في صالون كنيسة مار الياس – المكنونية – قضاء جزين، وبتاريخي ٦ و٢٠٢٤/٥/٧ ابتداءً من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في صالون كاتدرائية مار جرجس للموارنة – وسط بيروت، أو عبر الاتصال بابنته السيدة ندى عون على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٢٤٤٠٠٠.