توفي بتاريخ 21 / 2 / 2018 العميد الركن المتقاعد فارس ماضي من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 23 / 2 /2018 الساعة 9.30 من المستشفى العسكري المركزي غلى كنيسة سيدة العطايا الأشرفية، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 14.30 ويوارى الثرى في مدافن العائلة – الفنار.

تقبل التعازي بتاريخ 24 و 25 / 2 /2018 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.