توفي بتاريخ 13 / 3 / 2021 العميد الركن المتقاعد فاروق معاليقي من ضباط الجيش اللبناني ووالد زوجة النقيب مصطفى الشعراني من ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

أقيم المأتم بتاريخه الساعة 16,30 في جامع طينال.

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