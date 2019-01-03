توفي بتاريخ 28 / 2 / 2019 العميد الركن المتقاعد فايز كلاكش من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 2 / 3 / 2019 بعد صلاة الظهر (الساعة 12:10) في بلدة بلاط - مرجعيون.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه وبتاريخ 7 / 3 / 2019 إبتداءً من الساعة 14:00 ولغاية الساعة 19:00 في الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي - الرملة البيضاء - خلف المديرية العامة لأمن الدولة.