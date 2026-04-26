توفي يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢٥ العميد الركن المتقاعد فهيم قرطباوي (٦۰۰۰۰۱) من ضباط الجيش اللبناني.

يُنقل الجثمان يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢٧ الساعة ۱۱.۰۰ من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة سيدة الخلاص - جديتا - زحلة، حيث يُقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة ١٤.٠٠ ويوارى الثرى في مدافن العائلة.

تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ وبعده لغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة ويوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢٨ ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون كنيسة مار تقلا - الحازمية - بعبدا، أو عبر الاتصال على رقم الهاتف: ٠٣/٨٣٩٦١٨.