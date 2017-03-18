توفي بتاريخ 18 / 3 / 2017 العميد الركن المتقاعد فواز مراد من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 19 / 3 / 2017 الساعة 10.00 من المستشفى العسكري المركزي الى منزله الكائن في بئر حسن حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 13.00 في جبانة بئر حسن – خلف مستشفى عكا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 20 و 21 / 3 /2017 في منزل الفقيد الكائن في بئر حسن – شارع السفارات وبتاريخ 22 / 3 /2017 ابتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في الجمعية الاسلامية للتخصص والتوجيه العلمي – خلف مبنى المديرية العامة لأمن الدولة.