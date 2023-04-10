توفي بتاريخ 3 / 10 / 2023 العميد الركن المتقاعد قاسم سبليني (610015) من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 5 / 10 / 2023 الساعة 10.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى جبانة القليلة – صور، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 14.00.

تقبل التعازي لمدة ثلاثة أيام في منزل الفقيد الكائن في بلدة القليلة – صور، وبتاريخ 8 / 10 / 2023 الساعة 16.00 في حسينية البلدة المذكورة، وبتاريخ 9 / 10 / 2023 إبتداء من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 18.00 في منزل إبنته (منى) الكائن في بيروت – الجناح – بناية مراكش – الطابق الثاني، أو عبر الإتصال على الأرقام التالية:

- إبنه محمد: 915223 / 70.

- إبنه هشام: 140408 / 03 .