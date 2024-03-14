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Published by lebarmy3 on خميس, 03/14/2024 - 10:56
توفي بتاريخ 13 / 3 / 2024 العميد الركن المتقاعد لوسيان المكاري (700004) من ضباط الجيش اللبناني شقيق العميد المتقاعد تيودور المكاري من ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
توفي بتاريخ 13 / 3 / 2024 العميد الركن المتقاعد لوسيان المكاري (700004) من ضباط الجيش اللبناني شقيق العميد المتقاعد تيودور المكاري من ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
ينقل الجثمان بتاريخ 15 / 3 / 2024 الساعة 15.30 من مركز الشمال الإستشفائي - زغرتا إلى كنيسة مار يوحنا المعمدان - زغرتا، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 16.00.
تقبل التعازي بتاريخ 15 / 3 / 2024 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة وبتاريخ 16 / 3 / 2024 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 في منزل الفقيد الكائن في المخاضة - زغرتا، وبتاريخ 18 / 3 / 2024 إبتداءً من الساعة 13.00 ولغاية الساعة 19.00 في قاعة كنيسة مار عبدا - بعبدا.
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Date:
الخميس, مارس 14, 2024