توفي بتاريخ 13 / 3 / 2024 العميد الركن المتقاعد لوسيان المكاري (700004) من ضباط الجيش اللبناني شقيق العميد المتقاعد تيودور المكاري من ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

ينقل الجثمان بتاريخ 15 / 3 / 2024 الساعة 15.30 من مركز الشمال الإستشفائي - زغرتا إلى كنيسة مار يوحنا المعمدان - زغرتا، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 16.00.

تقبل التعازي بتاريخ 15 / 3 / 2024 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة وبتاريخ 16 / 3 / 2024 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 في منزل الفقيد الكائن في المخاضة - زغرتا، وبتاريخ 18 / 3 / 2024 إبتداءً من الساعة 13.00 ولغاية الساعة 19.00 في قاعة كنيسة مار عبدا - بعبدا.