توفي بتاريخ 5 / 9 / 2022 العميد الركن المتقاعد لويس القسيس شقيق العميد الركن الطيار المتقاعد سيمون القسيس كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 7 / 9 / 2022 من مستشفى الروم إلى كنيسة مار نوهرا – فرن الشباك حيث يقام المأتم الساعة 15.00 في الكنيسة المذكورة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11.00 وبتاريخ 8 / 9 / 2022 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال على الأرقام التالية:

شقيقه العميد الركن الطيار المتقاعد سيمون القسيس: 615161 / 03.

شقيقه (الياس): 353430 / 03.