توفي بتاريخ 3 / 9 / 2022 العميد الركن المتقاعد ماجد فرحات من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 4 / 9 / 2022 الساعة 10,45 من منزله الكائن في بلدة برعشيت – قضاء بنت جبيل إلى حسينية البلدة حيث يقام المأتم بالتريخ ذاته الساعة 11,15، ويوارى الثرى في جبانة البلدة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزله الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال على أحد أرقام الهواتف التالية:

زوجته السيدة فاطمة بزي: 03/864679.

إبنه السيد علي فرحات: 76/426674.

شقيقه السيد معن فرحات: 03/640845.