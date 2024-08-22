توفي بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٢ العميد الركن المتقاعد مارون معوض (٦۹۰۰۱۱) من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٤ الساعة ۱۳:۰۰ من مستشفى سيدة زغرتا إلى كنيسة مار جرجس - إهدن حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة ١٤:٣٠ في الكنيسة المذكورة.

تقبل التعازي بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٤ ابتداءً من الساعة ۱۰:۰۰ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في قاعة الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٥ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في كنيسة مار تقلا - الحازمية.