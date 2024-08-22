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Published by lebarmy3 on خميس, 08/22/2024 - 19:13
توفي بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٢ العميد الركن المتقاعد مارون معوض (٦۹۰۰۱۱) من ضباط الجيش اللبناني.
توفي بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٢ العميد الركن المتقاعد مارون معوض (٦۹۰۰۱۱) من ضباط الجيش اللبناني.
ينقل الجثمان بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٤ الساعة ۱۳:۰۰ من مستشفى سيدة زغرتا إلى كنيسة مار جرجس - إهدن حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة ١٤:٣٠ في الكنيسة المذكورة.
تقبل التعازي بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٤ ابتداءً من الساعة ۱۰:۰۰ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في قاعة الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٥ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في كنيسة مار تقلا - الحازمية.
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Date:
الخميس, أغسطس 22, 2024