توفي بتاريخ 17 /1 /2022 العميد الركن المتقاعد محمد ابو همين من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 18 /1 /2022 الساعة 12,00 من مستشفى الجامعة الاميركية بيروت الى مسجد الخاشقجي – قصقص حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته عقب صلاة العصر، ومن ثم يوارى الثرى في مدافن الشهداء.

تقبل التعازي على ارقام الهواتف التالية:

- زوجته ام نديم 787961 /03

- ابنته بيبا 844714 /03

- ابنه نديم 949598 /03

- ابنته نيفين 101711 /71

- العميد المتقاعد قاسم ابو همين (قريبه) 607733 /71