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Published by lebarmy5 on ثلاثاء, 01/18/2022 - 07:05
توفي بتاريخ 17 /1 /2022 العميد الركن المتقاعد محمد ابو همين من ضباط الجيش اللبناني.
توفي بتاريخ 17 /1 /2022 العميد الركن المتقاعد محمد ابو همين من ضباط الجيش اللبناني.
ينقل الجثمان بتاريخ 18 /1 /2022 الساعة 12,00 من مستشفى الجامعة الاميركية بيروت الى مسجد الخاشقجي – قصقص حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته عقب صلاة العصر، ومن ثم يوارى الثرى في مدافن الشهداء.
تقبل التعازي على ارقام الهواتف التالية:
- زوجته ام نديم 787961 /03
- ابنته بيبا 844714 /03
- ابنه نديم 949598 /03
- ابنته نيفين 101711 /71
- العميد المتقاعد قاسم ابو همين (قريبه) 607733 /71
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Date:
الاثنين, يناير 17, 2022