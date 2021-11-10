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Published by lebarmy12 on اثنين, 10/11/2021 - 17:52
توفي بتاريخ 10 / 10 / 2021 العميد الركن المتقاعد محمد الحاج من ضباط الجيش اللبناني، شقيق العميد المتقاعد المتوفي محمود الحاج من ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
ينقل الجثمان بتاريخ 11 / 10 / 2021 الساعة 13,30 من مستشفى المقاصد إلى بلدة عانوت – الشوف، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته عقب صلاة العصر، ويوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.
تقبل التعازي قبل الدفن في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه – الشارع العام مقابل مسجد خالد إبن الوليد، أو عبر الإتصال بأبناء الفقيد على الأرقام التالية:
- المهندس عماد الحاج: 76/883544.
- الدكتور زياد الحاج: 03/816747.
- الدكتور حازم الحاج: 70/125126.
- المهندس سامر الحاج: 03/723317.
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Date:
الاثنين, أكتوبر 11, 2021