توفي بتاريخ 10 / 10 / 2021 العميد الركن المتقاعد محمد الحاج من ضباط الجيش اللبناني، شقيق العميد المتقاعد المتوفي محمود الحاج من ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

ينقل الجثمان بتاريخ 11 / 10 / 2021 الساعة 13,30 من مستشفى المقاصد إلى بلدة عانوت – الشوف، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته عقب صلاة العصر، ويوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.

تقبل التعازي قبل الدفن في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه – الشارع العام مقابل مسجد خالد إبن الوليد، أو عبر الإتصال بأبناء الفقيد على الأرقام التالية: