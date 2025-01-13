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Published by lebarmy15 on اثنين, 01/13/2025 - 16:24
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ ٢٠٢٥/١/١٥ في قاعة الوالدين - برجا، وبتاريخ ٢٠٢٥/١/١٦ وفقًا للتالي:
توفي بتاريخ ۲۰۲٥/۱/۱۲ العميد الركن المتقاعد محمد سعد الدين سعد (٦۱۰۰۱۲) من ضباط الجيش اللبناني.
ينقل الجثمان بتاريخ ٢٠٢٥/١/١٤ الساعة ٩:٠٠ من مستشفى الجامعة الأميركية - بيروت إلى بلدة برجا، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه بعد صلاة الظهر في مسجد الرحمة ويوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ ٢٠٢٥/١/١٥ في قاعة الوالدين - برجا، وبتاريخ ٢٠٢٥/١/١٦ وفقًا للتالي:
-لغاية صلاة العصر في قاعة الوالدين - برجا.
-بعد صلاة العصر في قاعة الشيخ أحمد الزعرت -الديماس-برجا.
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Date:
الاثنين, يناير 13, 2025