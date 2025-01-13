توفي بتاريخ ۲۰۲٥/۱/۱۲ العميد الركن المتقاعد محمد سعد الدين سعد (٦۱۰۰۱۲) من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ ٢٠٢٥/١/١٤ الساعة ٩:٠٠ من مستشفى الجامعة الأميركية - بيروت إلى بلدة برجا، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه بعد صلاة الظهر في مسجد الرحمة ويوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ ٢٠٢٥/١/١٥ في قاعة الوالدين - برجا، وبتاريخ ٢٠٢٥/١/١٦ وفقًا للتالي:

-لغاية صلاة العصر في قاعة الوالدين - برجا.

-بعد صلاة العصر في قاعة الشيخ أحمد الزعرت -الديماس-برجا.