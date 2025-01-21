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Published by lebarmy15 on ثلاثاء, 01/21/2025 - 22:21
توفي بتاريخ ۲۰۲٥/۱/۲۱ العميد الركن المتقاعد محمد عدنان الخليل (٥۷۰۰۳۳) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/١/٢٢ الساعة ١٣:٠٠ في جبانة الشياح.
تقبل التعازي للنساء والرجال قبل الدفن وبعده وبتاريخ ۲۰۲٥/۱/۲۳ في منزل المرحوم محمد علي سليم - ساحة الغبيري مقابل جامع الإمام المهدي وبتاريخ ۲۰۲٥/۱/۲٤ ابتداءً من الساعة ۱۳:۰۰ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في فندق الراديسون بلو - فردان Dunes Verdun، أو عبر الاتصال بابنته السيدة سندس على رقم الهاتف: ٧١/٥٠٠٤٤١.
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Date:
الثلاثاء, يناير 21, 2025