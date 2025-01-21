توفي بتاريخ ۲۰۲٥/۱/۲۱ العميد الركن المتقاعد محمد عدنان الخليل (٥۷۰۰۳۳) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/١/٢٢ الساعة ١٣:٠٠ في جبانة الشياح.

تقبل التعازي للنساء والرجال قبل الدفن وبعده وبتاريخ ۲۰۲٥/۱/۲۳ في منزل المرحوم محمد علي سليم - ساحة الغبيري مقابل جامع الإمام المهدي وبتاريخ ۲۰۲٥/۱/۲٤ ابتداءً من الساعة ۱۳:۰۰ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في فندق الراديسون بلو - فردان Dunes Verdun، أو عبر الاتصال بابنته السيدة سندس على رقم الهاتف: ٧١/٥٠٠٤٤١.