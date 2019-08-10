توفي بتاريخ 8 / 10 / 2019 العميد الركن المتقاعد مخول حاكمه من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 9 / 10 / 2019 الساعة 11,00 من مستشفى سيدة السلام – القبيات الى كنيسة سيدة الغسالة – القبيات حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 16,00 في الكنيسة المذكورة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 9,00 ولغاية الساعة 18,00 في كنيسة سيدة الغسالة – القبيات وبتاريخ 10 / 10 / 2019 إبتداءً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 12,00 ومن الساعة 15,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 12 / 10 /2019 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار الياس – انطلياس.