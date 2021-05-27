توفي بتاريخ 25 / 5/ 2021 العميد الركن المتقاعد مرسال كرم من ضباط الجيش اللبناني والد الرائد مارك كرم من المديرية العامة للأمن العام.

ينقل الجثمان بتاريخ 29 / 5 / 2021 الساعة 11.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة مار تقلا الحازمية، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 12.00 ويوارى الثرى في مدافن العائلة الكائنة في الحدث قرب كنيسة السيدة.

تقبل التعازي عبر الإتصال بإبن الفقيد الرائد مارك كرم على الرقم 792931 / 03 .