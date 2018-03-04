توفي بتاريخ 31 / 3 / 2018 العميد الركن المتقاعد مطانيوس اسكندر من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 3 / 4 / 2018 الساعة 10.30 من المستشفى العسكري المركزي الى بلدة القبيات، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 16.00 في كنيسة سيدة الغسالة – القبيات.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 4 / 4 / 2018 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة سيدة الغسالة - القبيات وبتاريخي 5 و6 / 4 / 2018 إبتداءً –ن الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة كاتدرائية مار جريس – وسط بيروت.