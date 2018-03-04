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Published by lebarmy10 on ثلاثاء, 04/03/2018 - 10:35
توفي بتاريخ 31 / 3 / 2018 العميد الركن المتقاعد مطانيوس اسكندر من ضباط الجيش اللبناني.
توفي بتاريخ 31 / 3 / 2018 العميد الركن المتقاعد مطانيوس اسكندر من ضباط الجيش اللبناني.
ينقل الجثمان بتاريخ 3 / 4 / 2018 الساعة 10.30 من المستشفى العسكري المركزي الى بلدة القبيات، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 16.00 في كنيسة سيدة الغسالة – القبيات.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 4 / 4 / 2018 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة سيدة الغسالة - القبيات وبتاريخي 5 و6 / 4 / 2018 إبتداءً –ن الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة كاتدرائية مار جريس – وسط بيروت.
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Date:
الأحد, أبريل 1, 2018