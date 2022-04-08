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Published by lebarmy14 on خميس, 08/04/2022 - 13:30
توفي بتاريخ 3 / 8/ 2022 العميد الركن المتقاعد معن ضناوي من ضباط الجيش اللبناني.
ينقل الجثمان بتاريخ 4 / 8/ 2022 من مستشفى المظلوم – طرابلس إلى منزله الكائن في محلة الضم والفرز قرب منزل الرئيس الحكومة السابق الراحل عمر كرامي- فوق سفريات البيطار , ومن بعدها ينقل الجثمان الساعة 11.00 إلى مسجد الرحمن الكائن في محلة الضم والفرز , حيث يقام المأتم .
تقبل التعازي بتاريخ 6 / 8/ 2022 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 13.00 من بعد صلاة العصر حتى صلاة المغرب في المسجد المذكور أعلاه , او عبر الإتصال على أحد رقمي الهاتف:
-زوجة السيدة نهى ضناوي : 579444 /03
-أبنته الدكتورة ديما ضناوي: 331791 / 03
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Date:
الأربعاء, أغسطس 3, 2022