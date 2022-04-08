توفي بتاريخ 3 / 8/ 2022 العميد الركن المتقاعد معن ضناوي من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 4 / 8/ 2022 من مستشفى المظلوم – طرابلس إلى منزله الكائن في محلة الضم والفرز قرب منزل الرئيس الحكومة السابق الراحل عمر كرامي- فوق سفريات البيطار , ومن بعدها ينقل الجثمان الساعة 11.00 إلى مسجد الرحمن الكائن في محلة الضم والفرز , حيث يقام المأتم .

تقبل التعازي بتاريخ 6 / 8/ 2022 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 13.00 من بعد صلاة العصر حتى صلاة المغرب في المسجد المذكور أعلاه , او عبر الإتصال على أحد رقمي الهاتف:

-زوجة السيدة نهى ضناوي : 579444 /03

-أبنته الدكتورة ديما ضناوي: 331791 / 03