توفي بتاريخ 29 / 8 / 2023 العميد الركن المتقاعد منير سرور (850069) من ضباط الجيش اللبناني والد كل من النقيب علي سرور من الشرطة العسكرية والملازم أول حسين سرور من ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والملازم أول حسن سرور من ضباط المديرية العامة للأمن العام.

ينقل الجثمان بتاريخ 30 / 8 / 2023 الساعة 6.30 من حسينية الزهراء – بئر حسن إلى جبانة بلدة عيتا الشعب – بنت جبيل، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 12.00 ويوارى الثرى في جبانة البلدة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة /3/ أيام في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال على أحد أرقام الهاتف التالية: