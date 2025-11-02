توفي يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٥/١١/١ العميد الركن المتقاعد منير مرعي (٥۷۰۰۲۷) من ضباط الجيش اللبناني.

يُنقل الجثمان يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٣ الساعة ٩:٠٠ من المستشفى العسكري المركزي إلى بلدته بتاتر، حيث يقام المأتم الساعة ۱۳:۰۰ في مركز رابطة آل مرعي الخيرية.

تقبل التعازي بعد الدفن ويومي الثلاثاء والأربعاء بتاريخي ٤ و ٢٠٢٥/١١/٥ اعتبارًا من الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في مركز الرابطة المذكورة أعلاه.