Published by lebarmy3 on أحد, 11/02/2025 - 12:30
توفي يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٥/١١/١ العميد الركن المتقاعد منير مرعي (٥۷۰۰۲۷) من ضباط الجيش اللبناني.
يُنقل الجثمان يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٣ الساعة ٩:٠٠ من المستشفى العسكري المركزي إلى بلدته بتاتر، حيث يقام المأتم الساعة ۱۳:۰۰ في مركز رابطة آل مرعي الخيرية.
تقبل التعازي بعد الدفن ويومي الثلاثاء والأربعاء بتاريخي ٤ و ٢٠٢٥/١١/٥ اعتبارًا من الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في مركز الرابطة المذكورة أعلاه.
Date:
الأحد, نوفمبر 2, 2025