توفي بتاريخ 5 / 10 / 2023 العميد الركن المتقاعد " نائب سابق " ميشال الخوري (550014) من ضباط الجيش اللبناني شقيق معالي وزير الدفاع السابق وقائد الجيش السابق العماد المتقاعد المتوفي فكتور الخوري.

ينقل الجثمان بتاريخ 7 / 10 / 2023 الساعة 9,30 من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة مار يوحنا المعمدان – عمشيت، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 16,00.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 19,00 وبتاريخ 8 / 10 / 2023 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 9 / 10 / 2023 إبتداءً من الساعة 14,00 ولغاية الساعة 19,00 في صالون كنيسة مار عبدا وفوقا – بعبدا.