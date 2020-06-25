توفي بتاريخ 24 / 6 / 2020 العميد الركن المتقاعد ميلاد عازر من ضباط الجيش البناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 26 /6 /2020 الساعة 10.00 من مستشفى الجعيتاوي إلى كنيسة دير المخلص- صربا - جونيه، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 12.30 في الكنيسة المذكورة, ويوارى الثرى في مدافن بكاسين - جزين.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 13.00 وبتاريخي 27 و28 /6 /2020 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة دير المخلص, صربا - جوتيه .