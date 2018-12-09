توفي بتاريخ 12 / 9 /2018 العميد الركن المتقاعد نبيل ابو خالد من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 13 / 9 /2018 الساعة 10.30 من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة مارتقلا كفرقطرة – الشوف حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 16.00 ويوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون كنيسة مار تقلا – كفرقطرة وبتاريخي 14 و 15 / 9 /2018 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة قلب يسوع – سامي الصلح – بدارو وبتاريخ 16 / 9 /2018 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار تقلا – كفرقطرة.