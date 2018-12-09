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Published by lebarmy2 on أربعاء, 09/12/2018 - 21:35
توفي بتاريخ 12 / 9 /2018 العميد الركن المتقاعد نبيل ابو خالد من ضباط الجيش اللبناني.
توفي بتاريخ 12 / 9 /2018 العميد الركن المتقاعد نبيل ابو خالد من ضباط الجيش اللبناني.
ينقل الجثمان بتاريخ 13 / 9 /2018 الساعة 10.30 من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة مارتقلا كفرقطرة – الشوف حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 16.00 ويوارى الثرى في مدافن العائلة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون كنيسة مار تقلا – كفرقطرة وبتاريخي 14 و 15 / 9 /2018 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة قلب يسوع – سامي الصلح – بدارو وبتاريخ 16 / 9 /2018 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار تقلا – كفرقطرة.
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Date:
الأربعاء, سبتمبر 12, 2018