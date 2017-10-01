توفي بتاريخ 9 / 1 / 2017 العميد الركن المتقاعد هنري غازار من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 10 / 7 / 2017 الساعة 10.00 من المستشفى العسكري المركزي الى كنيسة الأرمن الكاثوليك الصيفي ، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 15.00 ، ثم يوارى الثرى في مدافن الأرمن الكاثوليك (الشفروليه).

تقبل التعازي قبل الدفن إبتداءً من الساعة 11.00 في صالون الكنيسة المذكورة وبتاريخ 11 / 1 / 2017 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.