توفي يوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٢٢ العميد الركن المتقاعد يوسف الطحان (٦۹۰۰۳۸) من ضباط الجيش اللبناني.

يُنقل الجثمان يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٢٧ الساعة ٨.٣٠ من المستشفى العسكري المركزي إلى مطرانية بيروت للروم الملكيين الكاثوليك - سوديكو - بيروت حيث يُقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة ١١.٠٠، من ثم يُنقل إلى كنيسة السيدة - رأس بعلبك حيث يوارى الثرى في مدافن العائلة.

تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ٩.٠٠ ولغاية الساعة ۱۱.۰۰ في صالون المطرانية المذكورة وبعد الدفن لغاية الساعة ۱۹.۰۰ في صالون كنيسة السيدة للروم الملكيين الكاثوليك - رأس بعلبك، ويوم الخميس بتاريخ ۲۰۲٦/٥/٢٨ ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون المطرانية ذاتها، ويوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٢٩ ابتداءً من الساعة ١٣.٠٠ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون كنيسة القديسة تريزا - المنصورية - المتن، أو عبر الاتصال بابنه المحامي إدغار الطحان على رقم الهاتف: ٧٦/٧٥٠٧٣٠.